Федеральні канали Росії мовчать про масштабні акції протесту

Інформація про протестні мітинги не потрапила в число топ-новин "Яндекса"

У Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.

Перший канал транслював серіал "Романови", канал "Росія" — мелодраму "Міська рапсодія", по НТВ йшло шоу "Своя гра", по Росії 24 — документальний серіал про спецназ, по ТВЦ — мелодрама "Сміттяр", Рен ТВ — серіал "Глухар", - повідомляє "Дождь".

У новинах за 16.00 на НТВ показали розгони мітингів у США та Ємені, а також розповіли про те, як у Москві пройшов День землі.

Інформація про протестні мітинги не потрапила в число топ-новин "Яндекса".

На першому екрані сайту агентства РИА Новости про акції також не повідомляється, головною новиною є повідомлення про поранення вболівальників у Белграді.

ТАСС повідомлення про акції назвав так: "Учасникам несанкціонованої акції в Москві загрожують штрафи та ув'язнення до 15 діб".

Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.

Зазначимо, на Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН,який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.