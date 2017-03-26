Федеральні канали Росії мовчать про масштабні акції протесту
Перший канал транслював серіал "Романови", канал "Росія" — мелодраму "Міська рапсодія", по НТВ йшло шоу "Своя гра", по Росії 24 — документальний серіал про спецназ, по ТВЦ — мелодрама "Сміттяр", Рен ТВ — серіал "Глухар", - повідомляє "Дождь".
У новинах за 16.00 на НТВ показали розгони мітингів у США та Ємені, а також розповіли про те, як у Москві пройшов День землі.
Інформація про протестні мітинги не потрапила в число топ-новин "Яндекса".
На першому екрані сайту агентства РИА Новости про акції також не повідомляється, головною новиною є повідомлення про поранення вболівальників у Белграді.
ТАСС повідомлення про акції назвав так: "Учасникам несанкціонованої акції в Москві загрожують штрафи та ув'язнення до 15 діб".
Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.
Зазначимо, на Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН,який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.
У центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.
Згодом, російська поліція затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.
На опозиціонера, ініціатора антикорупційних мітингів "Он вам не Димон" Олексія Навального, затриманого в Москві, склали адміністративний арешт до суду.
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