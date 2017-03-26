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Федеральні канали Росії мовчать про масштабні акції протесту

Інформація про протестні мітинги не потрапила в число топ-новин "Яндекса"
У Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.
Федеральні канали Росії мовчать про масштабні акції протесту Фото: Reuters

Перший канал транслював серіал "Романови", канал "Росія" — мелодраму "Міська рапсодія", по НТВ йшло шоу "Своя гра", по Росії 24 — документальний серіал про спецназ, по ТВЦ — мелодрама "Сміттяр", Рен ТВ — серіал "Глухар", - повідомляє "Дождь".

У новинах за 16.00 на НТВ показали розгони мітингів у США та Ємені, а також розповіли про те, як у Москві пройшов День землі.

Інформація про протестні мітинги не потрапила в число топ-новин "Яндекса".

На першому екрані сайту агентства РИА Новости про акції також не повідомляється, головною новиною є повідомлення про поранення вболівальників у Белграді.

ТАСС повідомлення про акції назвав так: "Учасникам несанкціонованої акції в Москві загрожують штрафи та ув'язнення до 15 діб".

Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.

Зазначимо, на Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН,який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.

У центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.

Згодом, російська поліція затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

На опозиціонера, ініціатора антикорупційних мітингів "Он вам не Димон" Олексія Навального, затриманого в Москві, склали адміністративний арешт до суду.

 
 

 

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