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В Москві затримали усіх працівників антикорупційного Фонду Навального

Директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов також був затриманий
Російська поліція затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.
В Москві затримали усіх працівників антикорупційного Фонду Навального Олексій Навальний. Фото: ren.tv

"Всі співробітники фонду боротьби з корупцією затримані. Це - найкраща оцінка їх роботи. ФБК не дає спокійного життя злодіям", - написав Навальний у своєму Twitter.

 

 

 

Директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов також був затриманий, про що повідомив у Twitter.

 

 

 

Навальний також повідомив, що в офісі Фонду відбуваються обшуки.

Раніше у центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.

Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.

Уже повідомляється про 500 затриманих. Силовики застосовують проти активістів сльозогінний газ.

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26 03 2017 17:56
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