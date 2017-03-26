В Москві затримали усіх працівників антикорупційного Фонду Навального
"Всі співробітники фонду боротьби з корупцією затримані. Це - найкраща оцінка їх роботи. ФБК не дає спокійного життя злодіям", - написав Навальний у своєму Twitter.
Все сотрудники фонда борьбы с коррупцией задержаны. Это - лучшая оценка их работы. ФБК не даёт спокойной жизни ворам.— Alexey Navalny (@navalny) 26 березня 2017 р.
Директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов також був затриманий, про що повідомив у Twitter.
Меня задержали. Говорят мешал эвакуации. Везут в овд даниловский.— Рубанов Роман (@rrubanov) 26 березня 2017 р.
Навальний також повідомив, що в офісі Фонду відбуваються обшуки.
Раніше у центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.
Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.
Уже повідомляється про 500 затриманих. Силовики застосовують проти активістів сльозогінний газ.
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