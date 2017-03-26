Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Навального затримали на антикорупційному мітингу в Москві

Люди заблокували автозак, в якому знаходиться опозиціонер
У центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.
Навального затримали на антикорупційному мітингу в Москві Олексій Навальний. Фото: radiosvoboda.org

Навального затримали на розі Мамонтовского провулка, коли він йшов по Тверській вулиці, повідомив директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов у Twitter. 

 

 

 

Люди заблокували автозак, в якому знаходиться Навальний. 

Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.

У Владивостоці люди, які дзвонять на гарячу лінію, повідомили вже про більш ніж тридцять затриманнях на мітингу, який проходить на Привокзальній площі.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2017 14:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.