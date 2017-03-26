ПОЛІТИКА НОВИНИУ центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Навального затримали на антикорупційному мітингу в Москві
Люди заблокували автозак, в якому знаходиться опозиціонер
Олексій Навальний. Фото: radiosvoboda.org
Навального затримали на розі Мамонтовского провулка, коли він йшов по Тверській вулиці, повідомив директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов у Twitter.
26 березня 2017 р.
Люди заблокували автозак, в якому знаходиться Навальний.
Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.
У Владивостоці люди, які дзвонять на гарячу лінію, повідомили вже про більш ніж тридцять затриманнях на мітингу, який проходить на Привокзальній площі.
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26 03 2017 14:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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