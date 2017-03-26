Навального затримали на антикорупційному мітингу в Москві

У центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.

Навального затримали на розі Мамонтовского провулка, коли він йшов по Тверській вулиці, повідомив директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов у Twitter.

Люди заблокували автозак, в якому знаходиться Навальний.

Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.

У Владивостоці люди, які дзвонять на гарячу лінію, повідомили вже про більш ніж тридцять затриманнях на мітингу, який проходить на Привокзальній площі.