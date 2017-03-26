Сутички в Москві: ОМОН затримав вже близько 130 осіб
Вже затримано більше 130 людей, пише "ОВС-Інфо".
Фото: Reuters
Група бійців ОМОН врізається в натовп присутніх і витісняє їх з площі. Поліцейські застосовують кийки. До площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей.
Фото: Reuters
За даними телеканалу "Дождь", на площі застосували газ.
Раніше у центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.
Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.
У Владивостоці люди, які дзвонять на гарячу лінію, повідомили вже про більш ніж тридцять затриманнях на мітингу, який проходить на Привокзальній площі.
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