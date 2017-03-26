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Сутички в Москві: ОМОН затримав вже близько 130 осіб

До площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей
На Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН, який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.
Сутички в Москві: ОМОН затримав вже близько 130 осіб Фото: Reuters

Вже затримано більше 130 людей, пише "ОВС-Інфо".


Фото: Reuters 

Група бійців ОМОН врізається в натовп присутніх і витісняє їх з площі. Поліцейські застосовують кийки. До площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей.


Фото: Reuters 

За даними телеканалу "Дождь", на площі застосували газ.

Раніше у центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.

Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.

У Владивостоці люди, які дзвонять на гарячу лінію, повідомили вже про більш ніж тридцять затриманнях на мітингу, який проходить на Привокзальній площі.

 
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26 03 2017 15:58
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