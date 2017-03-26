Навального заарештували, суд у понеділок

Про це в Twitter повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

"На Навального прямо зараз оформляють адміністративний арешт. Адміністративний арешт до суду. Суд завтра", - повідомила вона.

Також стало відомо, що затриманим раніше співробітникам "Фонду боротьби з корупцією" Навального інкримінують ст.19.3 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції".

Як повідомляв iPress.ua, у центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.

Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.