Навального заарештували, суд у понеділок
Про це в Twitter повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.
"На Навального прямо зараз оформляють адміністративний арешт. Адміністративний арешт до суду. Суд завтра", - повідомила вона.
Административный арест Навального до суда. Суд завтра— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 26 марта 2017 г.
Також стало відомо, що затриманим раніше співробітникам "Фонду боротьби з корупцією" Навального інкримінують ст.19.3 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції".
Як повідомляв iPress.ua, у центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.
Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.
Зазначимо, на Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН,який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.
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