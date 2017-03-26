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Навального заарештували, суд у понеділок

Затриманих в офісі Фонду боротьби з корупцією звинувачують у непокорі силовикам
На опозиціонера, ініціатора антикорупційних мітингів "Он вам не Димон" Олексія Навального, затриманого в Москві, склали адміністративний арешт до суду.
Навального заарештували, суд у понеділок Фото:unian.ua

Про це в Twitter повідомила прес-секретар Навального Кіра Ярмиш.

"На Навального прямо зараз оформляють адміністративний арешт. Адміністративний арешт до суду. Суд завтра", - повідомила вона.

 

Також стало відомо, що затриманим раніше співробітникам "Фонду боротьби з корупцією" Навального інкримінують ст.19.3 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ "Непокора законному розпорядженню співробітника поліції".

Як повідомляв iPress.ua, у центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.

Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.

Зазначимо, на Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН,який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.

 

 

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26 03 2017 19:42
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