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У світі 60% видів кави під загрозою зникнення

Такого висновку дійшли дослідники з Американської асоціації сприяння розвитку науки
У світі існує 124 різних видів кави, і нині 60% з них перебувають під загрозою зникнення.
У світі 60% видів кави під загрозою зникнення Фото: з відкритих джерел

У лісах росте понад 100 видів кавових дерев, водночас люди п’ють каву лише двох видів - "арабіка" та "робуста". У магазинах продають так багато смакових різновидів кави, адже до натуральної "арабіки" чи "робусти" додають нових присмаків чи сумішей, повідомляє ScienceMag.

Дослідники виявили, що 75 видам кавових рослин загрожує зникнення, 35 перебувають під меншою загрозою, а ще про 14 видів відомо занадто мало, аби зробити певні висновки. Крім того, американським ученим стало відомо, що 28% видів рослин дикої кави ростуть за межами охоронюваних територій, тому їх важко зберегти.

Загрозу для рослин представляють паразити, грибок, так звана хвороба ґрунту та непристосованість до змін клімату.

Більшість рослин дикої кави росте в Африці та на острові Мадагаскар. Крім того, кавові дерева можна знайти в Індії, на Шрі-Ланці та в Австралії. Найпопулярніший вид кави "арабіка" родом з Ефіопії та Судану.

Також, глобальне потепління призводить до того, що врожай кави щороку зменшується через посуху, водночас попит на сам напій продовжує зростати.

 
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17 01 2019 10:11
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