У святого Миколая вірять понад 40% українців, – опитування

У святого Миколая вірять 43% українців, свідчать дані опитування групи "Рейтинг".

"Найбільше вірять у святого Миколая на заході (63%), в інших регіонах таких трохи більше третини. Чим молодші та чим більш забезпечені респонденти, тим більше вони вірять у святого Миколая. Цікаво, що понад половина опитаних віком від 30 до 50 років заявили про свою віру у святого. Також більше їх серед жінок і мешканців сіл", – заявили в групі "Рейтинг".

Водночас, згідно з даними опитування, у Діда Мороза вірять чверть опитаних українців, майже 70% – не вірять. У нього більше вірять молодші й більш забезпечені українці.

Понад 40% опитаних відзначили як найулюбленіші новорічні свята Новий рік та Різдво. Ще для 7% таким є день святого Миколая.