CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ святого Миколая вірять 43% українців, свідчать дані опитування групи "Рейтинг".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У святого Миколая вірять понад 40% українців, – опитування
У 2016 році ця цифра становила 37%
Фото: Shutterstock
"Найбільше вірять у святого Миколая на заході (63%), в інших регіонах таких трохи більше третини. Чим молодші та чим більш забезпечені респонденти, тим більше вони вірять у святого Миколая. Цікаво, що понад половина опитаних віком від 30 до 50 років заявили про свою віру у святого. Також більше їх серед жінок і мешканців сіл", – заявили в групі "Рейтинг".
Водночас, згідно з даними опитування, у Діда Мороза вірять чверть опитаних українців, майже 70% – не вірять. У нього більше вірять молодші й більш забезпечені українці.
Понад 40% опитаних відзначили як найулюбленіші новорічні свята Новий рік та Різдво. Ще для 7% таким є день святого Миколая.
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18 12 2018 11:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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