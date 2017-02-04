У центрі Москви поліція затримала більше 50 осіб, – ФОТО
Такі дані станом на 17:30 повідомляють правозахисники "ОВД-Инфо".
У деякі відділи поліції, де перебувають затримані, приїхали представники Слідчого комітету.
За інформацією правозахисників, на Манежній площі було затримано 15 осіб. Біля станції метро "Маяковська" затримані 32 людини.
2 квітня проходили також одиночні пікети біля ГУВС Москви на вулиці Петрівка, 38. Поліція затримала 7 осіб, серед яких був російський активіст Ільдар Дадін.
У той же час, на сайті ГУ МВС по Москві повідомляється, що московська поліція в неділю, 2 квітня, затримала лише 29 осіб в районі Тріумфальної площі в Москві "за порушення громадського порядку".
Фото: meduza.io
Фото: meduza.io
Фото: meduza.io
Фото: meduza.io
Як раніше повідомляв iPress.ua, 2 квітня в центрі Москви поліція затримала 40 осіб.
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