У центрі Москви поліція затримала більше 50 осіб, – ФОТО У деякі відділи поліції приїхали представники Слідчого комітету

У Москві під час так званих "прогулянок опозиції" та одиночних пікетів поліція затримала не менше 56 осіб.

Фото: meduza.io

Такі дані станом на 17:30 повідомляють правозахисники "ОВД-Инфо". У деякі відділи поліції, де перебувають затримані, приїхали представники Слідчого комітету. За інформацією правозахисників, на Манежній площі було затримано 15 осіб. Біля станції метро "Маяковська" затримані 32 людини. 2 квітня проходили також одиночні пікети біля ГУВС Москви на вулиці Петрівка, 38. Поліція затримала 7 осіб, серед яких був російський активіст Ільдар Дадін. У той же час, на сайті ГУ МВС по Москві повідомляється, що московська поліція в неділю, 2 квітня, затримала лише 29 осіб в районі Тріумфальної площі в Москві "за порушення громадського порядку".

Фото: meduza.io

Фото: meduza.io

Фото: meduza.io

Фото: meduza.io Як раніше повідомляв iPress.ua, 2 квітня в центрі Москви поліція затримала 40 осіб.

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