НОВИНИСьогодні, 2 квітня, у центрі Москви поліція затримала 40 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція затримала близько 40 осіб у центрі Москви
Людей затримали в зв'язку зі спробою проведення несанкціонованої акції
Фото:Reuters
Серед затриманих є неповнолітні, більшість яких представники націоналістичних організацій і угруповань, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Їх затримали в зв'язку зі спробою проведення несанкціонованої акції.
За словами представника організації "Нова опозиція" Романа Ковалева, зараз затримані перебувають в автозаках. В ОВС їх поки що не доставили.
Нагадаємо, що Манежну площу в центрі Москви перекрили металевими загородженнями. У поліції міста застерегли громадян від участі в цій акції і зазначили, що мерія міста не отримувала заявок на проведення заходу.
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