Поліція затримала близько 40 осіб у центрі Москви

Людей затримали в зв'язку зі спробою проведення несанкціонованої акції

Сьогодні, 2 квітня, у центрі Москви поліція затримала 40 осіб.

Серед затриманих є неповнолітні, більшість яких представники націоналістичних організацій і угруповань, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Їх затримали в зв'язку зі спробою проведення несанкціонованої акції.

За словами представника організації "Нова опозиція" Романа Ковалева, зараз затримані перебувають в автозаках. В ОВС їх поки що не доставили.

Нагадаємо, що Манежну площу в центрі Москви перекрили металевими загородженнями. У поліції міста застерегли громадян від участі в цій акції і зазначили, що мерія міста не отримувала заявок на проведення заходу.