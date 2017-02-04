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Поліція затримала близько 40 осіб у центрі Москви

Людей затримали в зв'язку зі спробою проведення несанкціонованої акції
Сьогодні, 2 квітня, у центрі Москви поліція затримала 40 осіб.
Поліція затримала близько 40 осіб у центрі Москви Фото:Reuters

Серед затриманих є неповнолітні, більшість яких представники націоналістичних організацій і угруповань, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Їх затримали в зв'язку зі спробою проведення несанкціонованої акції.

За словами представника організації "Нова опозиція" Романа Ковалева, зараз затримані перебувають в автозаках. В ОВС їх поки що не доставили.

Нагадаємо, що Манежну площу в центрі Москви перекрили металевими загородженнямиУ поліції міста застерегли громадян від участі в цій акції і зазначили, що мерія міста не отримувала заявок на проведення заходу.

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02 04 2017 15:58
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