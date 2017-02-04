У центрі Москви перекрили Манежну площу металевими загородженнями
Загородження з'явилися і на Красній площі, написав на своїй сторінці у Twitter блогер Ілля Варламов.
У центр міста, за словами Варламова, стягнули бійців ОМОН і Росгвардії.
Журналіст радіостанції "Ехо Москви" Володимир Варфоломеєв в своєму "Інстаграм" написав, що при вході на Червону площу поставили металошукачі.
Також Варламов повідомив, що на Манежній площі поліція затримала підлітка.
Раніше про можливе обмеження доступу на Червону площу 2 квітня попереджала Федеральна служба охорони. Такий захід хотіли застосувати в зв'язку з репетицією Параду перемоги до 9 травня.
В останні декілька днів у соцмережах почали з'являтися заклики до участі в акції протесту в Москві 2 квітня. У поліції міста застерегли громадян від участі в цій акції і зазначили, що мерія міста не отримувала заявок на проведення заходу. У Генпрокуратурі зажадали заблокувати сторінки в соцмережах із закликами до участі в акціях.
Напередодні стало відомо, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про заклики до масових безладів у Москві. Особистості людей, що розміщували їх в інтернеті, встановлюються. Про свою непричетність до організації акції 2 квітня заявили голова Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, представники "Відкритої Росії" і партії "Яблуко", а також руху "Солідарність".
Нагадаємо, 26 березня десятки тисяч людей вийшли на вулиці в десятках міст Росії, вимагаючи звіту про шляхи збагачення голови уряду Росії Дмитра Медведєва. Це були найбільші антиурядові протести в країні впродовж останніх п’яти років. Понад 1000 людей були затримані, у тому числі політик Олексій Навальний, який нині за ґратами відбуває 15-денне адміністративне покарання.
Російський прем'єр Дмитро Медведєв на питання, як він провів день, коли проти нього в Росії пройшли масові акції протесту, сказав, що катався на лижах.
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