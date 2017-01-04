Слідчий комітет Росії порушив справу через заклики до протестів у Москві
Ініціаторам закидають "заклики до масових заворушень", повідомляє Радіо Свобода.
За версією слідства, 29 березня в інтернеті невстановлена особа під псевдонімом розмістила текстові повідомлення, що закликають до екстремістських дій.
За повідомленнями, влада вже заблокувала доступ до кількох інтернет-сторінок, які закликають до протестів.
В очолюваній Навальним структурі, яка має назву "Фонд боротьби з корупцією", вже заявили, що непричетні до організації протестних заходів 2 квітня.
Нагадаємо, 26 березня десятки тисяч людей вийшли на вулиці в десятках міст Росії, вимагаючи звіту про шляхи збагачення голови уряду Росії Дмитра Медведєва. Це були найбільші антиурядові протести в країні впродовж останніх п’яти років. Понад 1000 людей були затримані, у тому числі політик Олексій Навальний, який нині за ґратами відбуває 15-денне адміністративне покарання.
Російський прем'єр Дмитро Медведєв на питання, як він провів день, коли проти нього в Росії пройшли масові акції протесту, сказав, що катався на лижах.
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