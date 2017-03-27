Затримання на антикорупційних мітингах стали наймасовішими в Росії, - ФОТО
Найбільше - 1030 осіб (за даними "ОВД-Інфо" ) - затримали в Москві. Це більше, ніж було затримано під час масових акцій протесту 2012 року на Болотній площі в Москві.
Серед затриманих демонстрантів у Москві є і неповнолітні.
Фото: EPA/UPG
Щодо більшості із затриманих будуть складені адміністративні протоколи за статтею 20.2 КоАП Росії (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).
Фото: EPA/UPG
Серед регіонів лідер щодо затриманих - Махачкала. У місті було затримано 156 осіб, повідомляє видання "Чорновик" із посиланням на Совєтський РВВС. Їх пообіцяли незабаром відпустити.
Також повідомляється, що було затримано кількох журналістів, причому кореспондент "Комерсанта" Сергій Расулов двічі показав поліцейським прес-карту, але його все одно затримали.
Крім Расулова був затриманий кореспондент видання "Це Кавказ" Володимир Севриновський, обох уже відпустили.
У Краснодарі затримали понад 100 учасників акції протесту, повідомляє сайт Yuga.ru. В управлінні МВС по Краснодарському краю ці дані журналістам відмовилися прокоментувати, пославшись на відсутність інформації.
Фото: EPA/UPG
Видання повідомляє також, що деяких затриманих уже відпустили.
У Петербурзі, за різними повідомленнями, затримано від 30 до 50 осіб. Затримання проходили на площі Повстання та в інших місцях, куди попрямували, розділившись, групи протестувальників.
Фотограф Давид Френкель написав у Twitter, що під час затримання в Петербурзі йому завдавали ударів у пах. При цьому колегам вдалося відбити його у поліцейських.
У містах Далекого Сходу затримано десятки протестувальників; акції проходили також у Сибіру і на Уралі.
Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним, влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення, повідомлядлся про затримання учасників.
Серед затриманих також і ініціатор мітингів - російський опозиціонер Олексій Навальний, в понеділок відбудеться суд.
Зазначимо, Сполучені Штати засудили арешт протестуючих на антикорупційних мітингах в Росії 26 березня.
Зауважимо, що у Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків