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Медведєв сказав, що катався на лижах під час масштабних мітингів проти нього

На питання: "Привіт, як день минув", Медведєв відповів: "непогано, на лижах покатався"
Російський прем'єр Дмитро Медведєв на питання, як він провів день, коли проти нього в Росії пройшли масові акції протесту, сказав, що катався на лижах.
Медведєв сказав, що катався на лижах під час масштабних мітингів проти нього Дмитро Медвєдєв. Фото: raznesi.info

Про це він написав у своєму Instagram, відповідаючи на питання одного з користувачів.

На питання: "Привіт, як день минув", Медведєв відповів: "непогано, на лижах покатався".

Фото: скріншот. pravda.com

Це викликало багато невдоволених коментарів з боку користувачів.

Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним,  влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення.

В результаті, у Москві затримали більше людей, ніж під час масових акцій протесту 2012 року на Болотній площі
 

Серед затриманих також і ініціатор мітингів - російський опозиціонер Олексій Навальний, в понеділок відбудеться суд.

Зазначимо, Сполучені Штати засудили арешт протестуючих на антикорупційних мітингах в Росії 26 березня.

Зауважимо, що у Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.

 

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