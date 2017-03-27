Медведєв сказав, що катався на лижах під час масштабних мітингів проти нього На питання: "Привіт, як день минув", Медведєв відповів: "непогано, на лижах покатався"

Російський прем'єр Дмитро Медведєв на питання, як він провів день, коли проти нього в Росії пройшли масові акції протесту, сказав, що катався на лижах.

Дмитро Медвєдєв. Фото: raznesi.info

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