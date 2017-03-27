Медведєв сказав, що катався на лижах під час масштабних мітингів проти нього
Про це він написав у своєму Instagram, відповідаючи на питання одного з користувачів.
На питання: "Привіт, як день минув", Медведєв відповів: "непогано, на лижах покатався".
Фото: скріншот. pravda.com
Це викликало багато невдоволених коментарів з боку користувачів.
Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним, влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення.
Серед затриманих також і ініціатор мітингів - російський опозиціонер Олексій Навальний, в понеділок відбудеться суд.
Зазначимо, Сполучені Штати засудили арешт протестуючих на антикорупційних мітингах в Росії 26 березня.
Зауважимо, що у Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану