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У Туреччині літак під час посадки ледь не впав у море, - ФОТО

Ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав
Під час посадки в аеропорту турецького міста Трабзон літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море.
У Туреччині літак під час посадки ледь не впав у море, - ФОТО Фото: AA/T.Yardimci

Під час інциденту, що трапився в ніч на неділю, 14 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав, повідомили представники місцевої влади, пише інформаційна агенція AP.

Літак Boeing 737-800 летів рейсом внутрішнього сполучення з Анкари. Усіх, хто перебував не борту повітряного судна, евакуювали, зазначається в повідомленні. Причини інциденту поки що з’ясовуються.


Фото: twitter.com/AnalystTK/

Нагадаємо, 6 січня у Канаді в міжнародному аеропорту ім. Лестера Б. Пірсона у Торонто на шосе аеропорту зіткнулися два літаки.

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14 01 2018 11:19
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