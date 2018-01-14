У Туреччині літак під час посадки ледь не впав у море, - ФОТО

Ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав

Під час посадки в аеропорту турецького міста Трабзон літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море.

Під час інциденту, що трапився в ніч на неділю, 14 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав, повідомили представники місцевої влади, пише інформаційна агенція AP.

Літак Boeing 737-800 летів рейсом внутрішнього сполучення з Анкари. Усіх, хто перебував не борту повітряного судна, евакуювали, зазначається в повідомленні. Причини інциденту поки що з’ясовуються.



Фото: twitter.com/AnalystTK/

Нагадаємо, 6 січня у Канаді в міжнародному аеропорту ім. Лестера Б. Пірсона у Торонто на шосе аеропорту зіткнулися два літаки.