CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час посадки в аеропорту турецького міста Трабзон літак авіакомпанії Pegasus Airlines викотився за межі посадкової смуги та ледь не впав у Чорне море.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Туреччині літак під час посадки ледь не впав у море, - ФОТО
Ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав
Фото: AA/T.Yardimci
Під час інциденту, що трапився в ніч на неділю, 14 січня, ніхто з 162 пасажирів та членів екіпажу не постраждав, повідомили представники місцевої влади, пише інформаційна агенція AP.
Літак Boeing 737-800 летів рейсом внутрішнього сполучення з Анкари. Усіх, хто перебував не борту повітряного судна, евакуювали, зазначається в повідомленні. Причини інциденту поки що з’ясовуються.
Фото: twitter.com/AnalystTK/
Нагадаємо, 6 січня у Канаді в міжнародному аеропорту ім. Лестера Б. Пірсона у Торонто на шосе аеропорту зіткнулися два літаки.
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14 01 2018 11:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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