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У Вашингтоні прийняли резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом

Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства
Сенат штату Вашингтон (США) прийняв резолюцію, що визначає Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.
У Вашингтоні прийняли резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом Фото: memorialholodomors.org.ua

Про це повідомляє посольство України в США.

Сенат штату Вашингтон прийняв резолюцію про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.
"Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України", йдеться у резолюції.

Відповідне рішення було прийнято одноголосно.

Автором резолюції є сенатор штату Вашингтон від Республіканської партії Марк Мілощіа.

Участь у слуханнях взяв Почесний консул України в Сіетлі Валерій Голобородько, який передав лист-подяку Посла України в США Валерія Чалого Лейтенант-губернатору штату Вашингтон, Президенту Сенату Сайрусу Хабібу.

Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.

Як повідомлялось, португальський парламент офіційно визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.

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