У Вашингтоні прийняли резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом
Про це повідомляє посольство України в США.
Сенат штату Вашингтон прийняв резолюцію про вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.
"Голодомор був геноцидом, влаштованим Йосипом Сталіним і радянським режимом проти народу України", йдеться у резолюції.
Відповідне рішення було прийнято одноголосно.
Автором резолюції є сенатор штату Вашингтон від Республіканської партії Марк Мілощіа.
Участь у слуханнях взяв Почесний консул України в Сіетлі Валерій Голобородько, який передав лист-подяку Посла України в США Валерія Чалого Лейтенант-губернатору штату Вашингтон, Президенту Сенату Сайрусу Хабібу.
Раніше США в офіційних зверненнях визначали Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.
Як повідомлялось, португальський парламент офіційно визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.
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