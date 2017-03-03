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Парламент Португалії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Прийнятий документ засуджує Голодомор і визнає його геноцидом з боку "тоталітарного комуністичного режиму Сталіна"
Португальський парламент офіційно визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.
Парламент Португалії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Відповідну інформацію повідомив голова Спілки українців Португалії Павло Садоха на своїй сторінці у Facebook. Садоха опублікував рішення португальського парламенту щодо Голодомору в Україні.

Прийнятий документ засуджує Голодомор в Україні в 1932-33 роках і визнає його геноцидом з боку "тоталітарного комуністичного режиму Сталіна, який призвів до загибелі близько семи мільйонів українських громадян", інформує NoticiasAoMinuto.

В Україні Голодомор 1932-1933 років вважають геноцидом українського народу, організованим керівництвом ВКП(б) і урядом СРСР в 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду, який призвів до багатомільйонних людських втрат у сільській місцевості на території Української РСР та Кубані, переважну більшість населення якої становили українці.

Голодомор в Україні 1932-1933 рр. офіційної визнали геноцидом українського народу такі країни: Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща та Угорщина. Деякі держави засудили Голодомор як акт знищення людства в офіційних зверненнях, це: Андорра, Аргентина, Бразилія, Ватикан, Іспанія, Італія, Словаччина, США, Чехія, Чилі.

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03 03 2017 20:56
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