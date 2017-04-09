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У законі про деокупацію Донбасу лишилося вирішити питання введення миротворчої місії

Розглядається три варіанти введення миротворчої місії: поліцейська місія ОБСЄ, місія ООН і європейська поліцейська місія
Закон про реінтеграцію Донбасу майже готовий, залишилося вирішити питання введення в регіон миротворчої місії.
У законі про деокупацію Донбасу лишилося вирішити питання введення миротворчої місії Фото: EPA/UPG

"Цей законопроект готовий на 99%, єдиний момент, який зараз проговорюється, це включення до нього миротворчої місії, про що Президент буде говорити в своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у другій половині вересня... Я думаю, як тільки ми визначимося з питанням про миротворчу місію, РНБО розглядатиме документ", - повідомила представник президента у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко на брифінгу в кулуарах парламенту в понеділок, повідомляють "Українські новини".

За словами Луценко, розглядається 3 варіанти введення миротворчої місії: поліцейська місія ОБСЄ, місія ООН і європейська поліцейська місія.

За її словами, кінцевий документ буде внесений до парламенту до початку жовтня.

Вона зазначила, що така місія буде розташована по всій окупованій території Донецької та Луганської областей, в так званій сірій зоні і на українсько-російському кордоні.

"Я думаю, що після додаткових консультацій з нашими партнерами по "нормандському формату" такий пункт буде включений у договір, і його буде презентовано на розгляд Верховної Ради, де буде проведено додаткове обговорення", - додала вона.

Нагадаємо, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що так зване "шкільне перемир'я" стало лише паузою у бойових діях, а не їх припиненням на Донбасі.

 
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04 09 2017 15:25
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