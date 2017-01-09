Місія ОБСЄ констатує, що нове перемир'я на Донбасі не увінчалося успіхом

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявив, що так зване "шкільне перемир'я" стало лише паузою у бойових діях, а не їх припиненням на Донбасі.

"В п'ятницю, в першу добу з моменту поновлення зобов'язання щодо припинення вогню, місія зафіксувала 53% зниження кількості порушень в порівнянні із попередньою добою… Наступного дня відзначалося подальше зменшення кількості порушень", - розповів Хуг, інформує "Українська правда".

"Проте до неділі кількість порушень режиму припинення вогню зафіксованих СММ знову почала зростати. Усього в неділю зафіксовано 151 порушення, у понеділок 173, у вівторок 431, у середу 186, пауза (в обстрілах – ред.) добігла кінця", - сказав Хуг.

За його словами, зараз на Донбасі сторони повернулися до звичайного стану щодо обстрілів.

Хуг констатував, що сторони "не спромоглися вжити відповідних дій" щодо припинення вогню.

"Цього тижня СММ ОБСЄ виявила важке озброєння розміщене з порушенням погоджених ліній відведення 112 разів, 47 разів на підконтрольних і 65 разів на непідконтрольних Києву території", - сказав він.

Як відомо, Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України домовилася про припинення вогню на Донбасі, так зване "шкільне" перемир'я, з 25 серпня.