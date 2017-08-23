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У Мінську контактна група домовилася про "шкільне" перемир'я на Донбасі

Режим припинення вогню повинен почати діяти з 25 серпня
Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України домовилася про припинення вогню на Донбасі, так зване "шкільне" перемир'я, з 25 серпня.
У Мінську контактна група домовилася про "шкільне" перемир фото: bbc.com

"Головний результат: контактній групі вдалося погодити режим припинення вогню у зв'язку з початком нового навчального року з 25 серпня. Ми сподіваємося, що "шкільне" перемир'я буде дотримуватися відповідально і безстроково", - заявив представник РФ на переговорах Борис Гризлов, інформує "ТАСС".

За словами Гризлова, російська сторона вимагала запровадити "механізм дисциплінарних заходів", які будуть застосовуватися до порушників перемир'я.

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Нагдаємо, що лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року.

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23 08 2017 18:39
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