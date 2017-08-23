ПОЛІТИКА НОВИНИТристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України домовилася про припинення вогню на Донбасі, так зване "шкільне" перемир'я, з 25 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мінську контактна група домовилася про "шкільне" перемир'я на Донбасі
Режим припинення вогню повинен почати діяти з 25 серпня
фото: bbc.com
"Головний результат: контактній групі вдалося погодити режим припинення вогню у зв'язку з початком нового навчального року з 25 серпня. Ми сподіваємося, що "шкільне" перемир'я буде дотримуватися відповідально і безстроково", - заявив представник РФ на переговорах Борис Гризлов, інформує "ТАСС".
За словами Гризлова, російська сторона вимагала запровадити "механізм дисциплінарних заходів", які будуть застосовуватися до порушників перемир'я.
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Нагдаємо, що лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року.
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