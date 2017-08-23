"Нормандська четвірка" підтримує припинення вогню з початком навчального року
Такі результати телефонної розмови з керівниками держав "нормандського формату": президентом Франції, федеральним канцлером Німеччини та главою Росії оприлюднила прес-служба Петра Порошенка.
Зазначається зокрема, що український Президент повідомив про відвідання 22 серпня міста Щастя, що неподалік від окупованого Луганська, і зустріч там з представниками передової бази СММ ОБСЄ, яка на постійній основі базується у Станиці Луганській.
Наголошується, що Порошенко висловив повну підтримку її цілодобової роботи у цьому місті.
Глава держави також закликав негайно звільнити усіх українських заручників, які незаконно утримаються у полоні.
За результатами телефонної розмови лідери держав Нормандського формату погодили спільну заяву, яку наводить Адміністрація Президента.
Фото: president.gov.ua
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові у "нормандському форматі" назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків