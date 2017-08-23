"Нормандська четвірка" підтримує припинення вогню з початком навчального року

Порошенко закликав негайно звільнити усіх українських заручників, які незаконно утримаються у полоні

Лідери держав "нормандського формату" висловили підтримку режиму припинення вогню з нагоди початку навчального року.

Такі результати телефонної розмови з керівниками держав "нормандського формату": президентом Франції, федеральним канцлером Німеччини та главою Росії оприлюднила прес-служба Петра Порошенка.

Зазначається зокрема, що український Президент повідомив про відвідання 22 серпня міста Щастя, що неподалік від окупованого Луганська, і зустріч там з представниками передової бази СММ ОБСЄ, яка на постійній основі базується у Станиці Луганській.

Наголошується, що Порошенко висловив повну підтримку її цілодобової роботи у цьому місті.

Глава держави також закликав негайно звільнити усіх українських заручників, які незаконно утримаються у полоні.

За результатами телефонної розмови лідери держав Нормандського формату погодили спільну заяву, яку наводить Адміністрація Президента.



Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко у телефонній розмові у "нормандському форматі" назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території.