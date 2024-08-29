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ПОЛІТИКА

росія зосереджена на забезпеченні безпеки Криму і Донбасу та створенні коридору між ними – ЗМІ

29 серпня 2024, 20:43
росія зосереджена на забезпеченні безпеки Криму і Донбасу та створенні коридору між ними – ЗМІ
Фото: REUTERS
На думку Sky News, якщо росіяни захоплять Покровськ до зими, то можливо путін дасть зрозуміти, що готовий до переговорів про припинення війни.

російський диктатор владімір путін хоче "убезпечити" окупований Крим та Донбас. А також мати сухопутній коридор між цими двома територіями.

Про це повідомляє Sky News.

Як пише видання, цього літа росія зосередила основні зусилля на забезпечення безпеки останнього Донбасу. Попри значні втрати, яких зазнають російські війська, рф продовжує повільно, але впевнено просуватися вперед.

Для українських сил Покровськ є стратегічно важливим логістичним і транспортним вузлом. Тому путін знає, що взимку дуже важко зберігати темп наступу, через це у нього є 10-12 тижнів для досягнення своїх цілей до того, як встановиться зимова погода. 

На думку Sky News, якщо росіяни захоплять Покровськ до зими, то можливо путін дасть зрозуміти, що готовий до переговорів про припинення війни.

Наразі армія рф веде м'ясні штурми на Покровському напрямку та підступає до міста Покровськ. Там запроваджено тривалу комендантську годину та оголошено евакуацію цивільного населення.

КримВладімір ПутінДонбасросія окупанти

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