Україна не змогла скористатися китайським кредитом на $ 3,656 млрд

Державний банк розвитку Китаю повідомив "Нафтогаз України" про завершення генеральної кредитної угоди на суму 3,656 млрд доларів від 25 грудня 2012 року.

Згідно з умовами угоди, гарантованої державою, проекти під кредитні кошти мали бути передані банку до 25 червня 2017 року. Через затримку з отриманням погоджень від українських державних органів, у червні "Нафтогаз" узгодив із китайською стороною чергове перенесення цього терміну до 1 серпня 2017 року, - йдеться на сайті "Нафтогазу".

Однак узгодження були надані українською стороною тільки в жовтні 2017 року, і матеріали надійшли в банк після затвердженого терміну.

У результаті банк повідомив "Нафтогазу" про неможливість обробки отриманих документів і, відповідно, про завершення кредитної угоди 2012 року.

Незважаючи на завершення цієї кредитної угоди, Банк розвитку КНР зазначив, що готовий продовжувати співпрацю з "Нафтогазом" за новими проектами. Зараз представники компанії ведуть переговори з банком щодо формату роботи, який би вимагав меншої кількості погоджень державними органами.

"Ми задоволені результатами роботи китайських компаній з підприємствами групи "Нафтогаз", зокрема з компанією "Укргазвидобування", і сподіваємося на продовження взаємовигідної співпраці з "Нафтогазом", - цитує прес-служба слова канцелярії з торгово-економічних питань посольства КНР в Україні.

Нагадаємо, 25 грудня 2012 року між "Нафтогазом" і Держбанком розвитку Китаю було підписано генеральну кредитну угоду щодо фінансування проектів заміщення газу вугіллям на суму 3,656 млрд доларів, що було забезпечено державними гарантіями, наданими Міністерством фінансів України. Умовами угоди спочатку передбачалася реалізація таких інвестиційних проектів, як модернізація Сєвєродонецької ТЕЦ (переведення з природного газу на водовугільне паливо) і будівництво трьох заводів (Сєвєродонецьк, Горлівка, Одеса) з виробництва синтез-газу - сировини для виробництва азотних добрив.

Однак початок бойових дій унеможливив реалізацію узгоджених проектів, тому українська влада почала шукати нові. У 2016 році повідомляли про плани профінансувати за китайські гроші модернізацію систем індивідуального опалення в приватних будинках малозабезпечених споживачів, будівництво ТЕС у Києві та Львівській області для скорочення імпорту газу та закупівлю обладнання для збільшення видобутку газу "Укргазвидобування".

Термін дії китайської кредитної лінії повинен був становити 19 років, включаючи 5-річний пільговий період із виплати тіла кредиту.