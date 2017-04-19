Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна ввозитиме американське вугілля замість російського

Україна розраховує укласти контракт на поставку вугілля антрацитної групи з США, - Насалик
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України подало в уряд документи про заборону імпорту вугілля з Росії, а натомість пропонує ввезення вугілля зі США.
Україна ввозитиме американське вугілля замість російського Фото: УЗ

Про це перед засіданням уряду заявив глава відомства Ігор Насалик, інформує Еспресо.TV.

"Міністерство подало в Кабмін документи про те, щоб заборонити ввезення з російської сторони енергетичної групи вугілля", - сказав він журналістам.

Насалик також зазначив, що на даний момент Україна розраховує укласти контракт на поставку вугілля антрацитної групи з США.

"Це вигідно і з логістики, ми виграємо близько 60% з логістики звідти, плюс там зараз цікава ціна. Вони нам сказали, що зараз готові давати 300-350 тис. тонн на місяць, це за рік 3,5-4 млн тонн. Якщо ми домовимося за цим контрактом, то нам не будуть потрібні всі інші ", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні зупинилася передостання антрацитна теплова електростанція з тих, що розташовані на підконтрольній території - Слов'янська ТЕС у Миколаївці.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 04 2017 11:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.