Україна ввозитиме американське вугілля замість російського
Про це перед засіданням уряду заявив глава відомства Ігор Насалик, інформує Еспресо.TV.
"Міністерство подало в Кабмін документи про те, щоб заборонити ввезення з російської сторони енергетичної групи вугілля", - сказав він журналістам.
Насалик також зазначив, що на даний момент Україна розраховує укласти контракт на поставку вугілля антрацитної групи з США.
"Це вигідно і з логістики, ми виграємо близько 60% з логістики звідти, плюс там зараз цікава ціна. Вони нам сказали, що зараз готові давати 300-350 тис. тонн на місяць, це за рік 3,5-4 млн тонн. Якщо ми домовимося за цим контрактом, то нам не будуть потрібні всі інші ", - сказав він.
Нагадаємо, в Україні зупинилася передостання антрацитна теплова електростанція з тих, що розташовані на підконтрольній території - Слов'янська ТЕС у Миколаївці.
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