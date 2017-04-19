Україна ввозитиме американське вугілля замість російського

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України подало в уряд документи про заборону імпорту вугілля з Росії, а натомість пропонує ввезення вугілля зі США.

Про це перед засіданням уряду заявив глава відомства Ігор Насалик, інформує Еспресо.TV.

"Міністерство подало в Кабмін документи про те, щоб заборонити ввезення з російської сторони енергетичної групи вугілля", - сказав він журналістам.

Насалик також зазначив, що на даний момент Україна розраховує укласти контракт на поставку вугілля антрацитної групи з США.

"Це вигідно і з логістики, ми виграємо близько 60% з логістики звідти, плюс там зараз цікава ціна. Вони нам сказали, що зараз готові давати 300-350 тис. тонн на місяць, це за рік 3,5-4 млн тонн. Якщо ми домовимося за цим контрактом, то нам не будуть потрібні всі інші ", - сказав він.

Нагадаємо, в Україні зупинилася передостання антрацитна теплова електростанція з тих, що розташовані на підконтрольній території - Слов'янська ТЕС у Миколаївці.