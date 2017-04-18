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В Україні зупинилася передостання антрацитна ТЕС

Працює тільки Луганська ТЕС, яку зупиняти не можна
В Україні зупинилася передостання антрацитна теплова електростанція з тих, що розташовані на підконтрольній території - Слов'янська ТЕС у Миколаївці.
В Україні зупинилася передостання антрацитна ТЕС Слов'янська ТЕС. Фото: nik.dn.ua

Про це свідчить щоденна статистика Міненерго про накопичення складів ТЕС вугіллям, повідомляє "LB.ua" з посиланням на "Українські новини".

На 18 квітня продовжує роботу тільки Луганська ТЕС у Щасті, яка працює відокремлено від ОЕС України і є єдиним стабільним джерелом електрики для північної частини Луганської області.

Нагадаємо, що Криворізька теплоелектростанція в Зеленодольську, яка належить холдингу ДТЕК, з 11 квітня припинила роботу для економії вугілля.

Криворізька ТЕС стала вже четвертою зупиненою станцією за останній тиждень. 5 квітня Придніпровська ТЕС і Трипільська ТЕС припинили виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля, 7 квітня - Зміївська ТЕС.

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18 04 2017 11:16
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