НОВИНИВ Україні зупинилася передостання антрацитна теплова електростанція з тих, що розташовані на підконтрольній території - Слов'янська ТЕС у Миколаївці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні зупинилася передостання антрацитна ТЕС
Працює тільки Луганська ТЕС, яку зупиняти не можна
Слов'янська ТЕС. Фото: nik.dn.ua
Про це свідчить щоденна статистика Міненерго про накопичення складів ТЕС вугіллям, повідомляє "LB.ua" з посиланням на "Українські новини".
На 18 квітня продовжує роботу тільки Луганська ТЕС у Щасті, яка працює відокремлено від ОЕС України і є єдиним стабільним джерелом електрики для північної частини Луганської області.
Нагадаємо, що Криворізька теплоелектростанція в Зеленодольську, яка належить холдингу ДТЕК, з 11 квітня припинила роботу для економії вугілля.
Криворізька ТЕС стала вже четвертою зупиненою станцією за останній тиждень. 5 квітня Придніпровська ТЕС і Трипільська ТЕС припинили виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля, 7 квітня - Зміївська ТЕС.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 04 2017 11:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
No articles