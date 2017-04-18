В Україні зупинилася передостання антрацитна ТЕС

Працює тільки Луганська ТЕС, яку зупиняти не можна

В Україні зупинилася передостання антрацитна теплова електростанція з тих, що розташовані на підконтрольній території - Слов'янська ТЕС у Миколаївці.

Про це свідчить щоденна статистика Міненерго про накопичення складів ТЕС вугіллям, повідомляє "LB.ua" з посиланням на "Українські новини".

На 18 квітня продовжує роботу тільки Луганська ТЕС у Щасті, яка працює відокремлено від ОЕС України і є єдиним стабільним джерелом електрики для північної частини Луганської області.

Нагадаємо, що Криворізька теплоелектростанція в Зеленодольську, яка належить холдингу ДТЕК, з 11 квітня припинила роботу для економії вугілля.

Криворізька ТЕС стала вже четвертою зупиненою станцією за останній тиждень. 5 квітня Придніпровська ТЕС і Трипільська ТЕС припинили виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля, 7 квітня - Зміївська ТЕС.