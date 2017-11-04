Криворізька ТЕС зупинила свою роботу

Це вже четверта ТЕС, яку зупинена за останній тиждень

Криворізька теплоелектростанція в Зеленодольську, яка належить холдингу ДТЕК, з 11 квітня припинила роботу для економії вугілля.

До моменту зупинки Криворізька ТЕС працювала одним блоком із десяти. На її складах розміщено близько 33,9 тисячі тонн вугілля марки Т, повідомляє "LB.ua" з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Криворізька ТЕС потужністю 2820 МВт розташована на території Дніпропетровської області, за 20 км на захід від міста Апостолове та за 2 км від селища Зеленодольськ. Станція забезпечує електроенергією регіон Придніпров'я. Проектне паливо - вугілля марки Т, резервне - мазут і газ.

Відзначимо, що ця ТЕС стала вже четвертою зупиненою станцією за останній тиждень. 5 квітня Придніпровська ТЕС і Трипільська ТЕС припинили виробництво електроенергії з метою економії антрацитового вугілля, 7 квітня - Зміївська ТЕС.

В "Укренерго" раніше заявили, що нічого страшного в зупинці немає.

"Технологічна можливість зупинки "антрацитових" енергоблоків ТЕС після завершення опалювального сезону була розроблена нами спільно з генеруючими компаніями і Міненерговугілля за дорученням, що нам дали на нараді у віце-прем'єр-міністра України Володимира Кістіона 30 березня 2017 року. Ми ретельно прорахували всі аспекти стійкості енергосистеми, спільно з генеруючими компаніями розробили план безаварійного відключення енергоблоків, і зараз повністю готові до сценарію з "відключенням" блоків, які працюють на вугіллі антрацитової групи", - заявив минулого тижня виконувач обов'язків гендиректора компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Період вимушеного простою енергетики планують використовувати для накопичення вугілля до початку літнього максимуму навантажень в енергосистемі, а також для виконання ремонтів.

У разі виникнення позаштатної ситуації в Об'єднаній енергосистемі України енергоблоки буде оперативно включено в роботу.