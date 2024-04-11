російські удари по українських електростанціях призвели до тактичної зміни – The Wall Street Journal

москва використовує затримки в наданні західної допомоги Києву, змушуючи Україну робити важкий вибір щодо того, що захищати.

Про це йдеться в статті американської газети The Wall Street Journal.

Своїми ударами по ТЕС росія закладає основу для свого нового наступу.

Це робиться для того, щоб виснажити українське ППО і відволікти ресурси Києва від лінії фронту.

На відміну від минулої зими, зараз росіяни пішли далі і знищують не лише мережу, але і саму генерацію.

Видання зазначає, що ситуація з протиповітряною обороною України може стати критичною до літа.

Сьогодні вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях.

Пізніше стало відомо, що росіяни поцілили у Трипільську ТЕС. Масштаби руйнувань жахливі.

Внаслідок сьогоднішньої масованої атаки російських військ, вся генерація ПАТ "Центренерго" була повністю знищена.