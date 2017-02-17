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Українець переміг у конкурсі казкових архітектурних проектів Fairy Tales-2017

Харків’янин переміг у міжнародному конкурсі Fairy Tales-2017
Харків’янин Михайло Пономаренко переміг у міжнародному конкурсі Fairy Tales-2017.
Українець переміг у конкурсі казкових архітектурних проектів Fairy Tales-2017 Михайло Пономаренко, "Last Day". Фото: blankspaceproject.com

Робота Михайла має назву "Last Day". Ілюстрації автор доповнив історією про міжпланетну подорож пари Сатурном.

Михайло Пономаренко зараз працює в американській ландшафтно-архітектурній фірмі EDSA, пише "Українська правда. Життя".

У міжнародному конкурсі Fairy Tales беруть участь архітектори, ілюстратори, письменники та дизайнери, які створюють історії, про вигадані архітектурні проекти.

Михайло Пономаренко, "Last Day". Зображення blankspaceproject.com

До свого проекту учасники створюють зображення. Організатори переконані, що вдалий архітектурна будівля з'являється із на перший погляд неймовірних фантазій, тому пропонують конкурсантам створити 5 зображень до свого проекту.

З моменту свого створення у 2013 році, щорічний конкурс приваблює тисячі учасників, а його переможці продовжують розвиватися й пропонують свої проекти на Kickstarter, знімають короткометражні фільми, створюють комікси й виставки.

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17 02 2017 22:38
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