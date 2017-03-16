Українських військових штрафуватимуть за вживання алкоголю

Верховна Рада ввела нові штрафи для військовозобов'язаних і резервістів за вживання алкогольних напоїв під час зборів.

Така норма передчена у законі №5112, який підтримали 229, інформує Еспресо.TV

За законопроектом, штраф передбачений в розмірі до 2500 грн.

Так, якщо військовослужбовців або резервістів застануть за розпиванням алкогольних напоїв, або побачать на території військової частини в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння при виконанні своїх обов'язків, в такому випадку передбачається штраф від 70 до 145 неоподатковуваних мінімумів (1190-2465 грн) або арешт з утриманням на гауптвахті до 7 діб.

Крім того, такого ж покарання будуть піддаватися військові за самовільне залишення військової частини.

У той же час законопроектом пропонується посилити відповідальність за військові адміністративні правопорушення, вчинені в умовах особливого періоду. За це можуть оштрафувати від 145 до 285 неоподатковуваних мінімумів (2465-4845 грн) або заарештувати з перебуванням на гауптвахті від 7 до 10 діб.

Участь у таких діях начальників (командирів), невжиття ними заходів щодо відсторонення від обов’язків військової служби нетверезих осіб, приховування ними випадків розпивання алкогольних напоїв чи вживання наркотичних і психотропних речовин, появи на території військової частини у стані сп’яніння підлеглих та резервістів під час зборів караються штрафом від 145 до 215 мінімумів (2465 грн - 3655 грн) чи гауптвахтою від 5 до 7 діб.

Вживання алкоголю й наркотиків в особливий період чи повторна така дія впродовж року тягнуть за собою штраф від 215 до 285 мінімумів (3655 грн - 4845 грн) чи гауптвахту від 7 до 10 діб.

За бездіяльність військової влади (умисне нереагування на злочини чи саботаж підлеглих) планують штрафувати на 70-145 "мінімумів" чи саджати на гауптвахту на строк до 7 діб, а в умовах особливого періоду – можуть оштрафувати й до 285 "мінімумів" і тримати на гауптвахті до 10 діб.

Раніше повідомлялося, що кількість не бойових втрат через зловживання алкоголем в зоні АТО у офіційній статистиці Міністерства оборони занижена. За інформацією окремих лікарів, що працювали в АТО, найчастіше смерті військових, які сталися внаслідок зловживання спиртними напоями приховують.