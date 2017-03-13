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Міноборони занижує кількість загиблих через пияцтво, - ЗМІ

За інформацією окремих лікарів, що працювали в АТО, найчастіше смерті військових, які сталися внаслідок зловживання спиртними напоями приховують
Кількість не бойових втрат через зловживання алкоголем в зоні АТО у офіційній статистиці Міністерства оборони занижена.
Міноборони занижує кількість загиблих через пияцтво, - ЗМІ Фото: з вільних джерел

Про це йдеться у статті "Аватари вбивають своїх". Не бойові втрати в українській армії. Частина ІІ.

Так, офіційна статистика Міністерства оборони свідчить, що самогубства, хвороби та необережне поводження зі зброєю є основними причинами не бойових втрат української армії в АТО.

Дані міністерства свідчать, що вкрай рідко трапляються випадки, коли бійці гинуть внаслідок отруєння алкоголем.

"У 2016-му Міноборони нарахувало лише 10 таких загиблих при загальній кількості не бойових втрат – 256 військових. Натомість чи не усі опитані автором джерела інформації сходяться на одному: зловживання алкоголем є основною причиною більшості не бойових втрат", - сказано у статті.

За інформацією окремих лікарів, що працювали в АТО, найчастіше смерті військових, які сталися внаслідок зловживання спиртними напоями приховують за формулюваннями "помер від серцевого нападу" або "помер від серцевої недостатності".

"Чи існує офіційна статистика зловживання алкоголем військовими, та яка частина мобілізованих та контрактників мають захворювання "хронічний алкоголізм", дізнатися не вдалося. Міністерство оборони та Генштаб не пішли на спілкування з УП при підготовці цього матеріалу", - йдеться у матеріалі.

У статті наводиться випадок, коли сержант 30 бригади, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння вчинив пожежу, в наслідок якої загинули 6 військових, 11 отримали тілесні ушкодження.

Також у статті наголошується, що з переходом на контрактне формування ЗСУ масштаб проблеми зменшився, але проблема не зникла.

"Зокрема й через те, що командири не мають правових методів впливу на "аватарів" у зоні АТО. Зупинити бійців, що перебувають в стані алкогольного сп'яніння і становлять загрозу для особового складу, законним способом неможливо", - сказано у статті.

Нагадаємо, співробітник Служби безпеки України (СБУ) викрили схему реалізації контрафактного спирту в зоні проведення АТО.

 
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13 03 2017 16:10
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