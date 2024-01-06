Військові ЗСУ знищили 3 800 повітряних цілей рф за 2023 рік – Міноборони

Відтак, за рік Повітряні сили збили 887 ворожих крилатих ракет, 15 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” та 41 одиницю інших балістичних ракет.

Протягом 2023 року Повітряні сили Збройних сил України знищили 3 800 повітряних цілей ворога.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Серед знищених повітряних цілей ворога у 2023 році були – 2 691 безпілотник “Shahed”, 35 безпілотників “Ланцет”, 131 “Орлан” та інші ударні дрони.

"У 2023 році наші відважні воїни зробили неймовірну роботу. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають Україні у зміцненні протиповітряної оборони. У 2024 році попереду ще більше великих досягнень. Вірте в ППО України!”, – наголосили у Міноборони.

Додамо, що в Україні триває 682-га доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ знищили понад 363 тисячі російських військових.

За даними від Генштабу, станом на 6 січня 2024 року, російська армія зазнала таких втрат в Україні (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 363 870 (+800 за добу)

танків ‒ 6 018 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 11 158 (+16 за добу)

артилерійських систем – 8 617 (+13 за добу)

РСЗВ – 950 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 633 (+2 за добу)

літаків – 329

гелікоптерів – 324

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 787 (+16 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 786 (+1 за добу)

кораблі/катери ‒ 23

підводні човни – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 478 (+15 за добу)

спеціальна техніка ‒ 1 317 (+4 за добу)

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.