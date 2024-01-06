Військові ЗСУ знищили 3 800 повітряних цілей рф за 2023 рік – Міноборони
Протягом 2023 року Повітряні сили Збройних сил України знищили 3 800 повітряних цілей ворога.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Серед знищених повітряних цілей ворога у 2023 році були – 2 691 безпілотник “Shahed”, 35 безпілотників “Ланцет”, 131 “Орлан” та інші ударні дрони.
"У 2023 році наші відважні воїни зробили неймовірну роботу. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які допомагають Україні у зміцненні протиповітряної оборони. У 2024 році попереду ще більше великих досягнень. Вірте в ППО України!”, – наголосили у Міноборони.
Додамо, що в Україні триває 682-га доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ знищили понад 363 тисячі російських військових.
За даними від Генштабу, станом на 6 січня 2024 року, російська армія зазнала таких втрат в Україні (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 363 870 (+800 за добу)
- танків ‒ 6 018 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 11 158 (+16 за добу)
- артилерійських систем – 8 617 (+13 за добу)
- РСЗВ – 950 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 633 (+2 за добу)
- літаків – 329
- гелікоптерів – 324
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6 787 (+16 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 786 (+1 за добу)
- кораблі/катери ‒ 23
- підводні човни – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11 478 (+15 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 1 317 (+4 за добу)
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.