Українців, які хочуть жити в Польщі за картою поляка, питають про Бандеру - ЗМІ
Про це повідомляє RP.pl. з посиланням на польський телеканал Superstacja.
Як відомо, право на отримання посвідки на проживання дає, серед іншого, карта поляка - документ, який посвідчує польське коріння заявника. Саме для тих, хто подається на отримання посвідки за картою поляка, діють нові правила.
Якщо аплікант вагається або недостатньо чітко висловлюється щодо цих питань, то заявка відхиляється. Повідомляється, що таку інформацію підтвердила лідерка організації "Євромайдан Варшава" Наталія Панченко. За словами Панченко, таким чином створюються можливості для маніпуляцій та зловживань зі сторони посадових осіб, які аналізують відповідь заявника.
"Люди мають документи, що підтверджують їх походження, однак якщо вони недостатньо рішучі у своїй відповіді щодо Бандери - то тоді до побачення Польща", - розповіла вона.
Повідомляється, що один заявник отримав відмову, хоча його діди та батько мали польське громадянство.
Відповідаючи на запитання про своє ставлення до діяльності ОУН-УПА, він відповів: "А хіба я знаю, ніколи не був у цих зв'язках, тому я не знаю. У кожного своя правда. Кажуть, вони були в Польщі та Україні. Ніколи у це не вникав".
Інше питання стосувалося трагедії на Волині. "Я чув, та чув, що недавно вийшов фільм. Але там були замішані московити, то дійсно невідомо хто і що зробив ... Багато людей загинуло, це тільки відомо."
В адміністрації Мазовецького воєводства пояснили, що така відповідь означає, що громадянин України знає про діяльність ОУН/УПА, однак він не хоче сказати нічого поганого про організацію, яка вважається героїчною в Україні, та яка призвела до трагедії у польській історії.
Як відомо, відносини України й Польщі погіршилися після того, як вночі 1-го лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті.
Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".
Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської трагедії, яку Варшава раніше визнала геноцидом.
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