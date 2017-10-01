"Укроборонпром" передасть першу партію українських M16 на випробовування в армію

"Укроборонпром" опублікував матеріал про те, навіщо Україна збирається випускати гвинтівки M16, і повідомив подробиці про цю зброю.

Україна переходить на стандарти НАТО і вже зараз має спільну бригаду з двома країнами Альянсу. Крім того, українські військові беруть участь у миротворчих операціях разом з країнами НАТО, повідомила рес-служба концерну.

"І в кожному із цих випадків однією з проблем є вирішення питання логістики. Наприклад, у Литовсько-Польсько-Українській бригаді польські бійці використовують штурмову гвинтівку Beryl калібру 5,56×45, тоді як українські бійці – автомат АКМ або АКМС калібру 7,62х39.

З аналогічними проблемами зіткнулись українські сапери в Афганістані під час участі в місії ISAF. Для вирішення проблеми з різними стандартами зброї українські війська були вимушені використовувати німецькі штурмові гвинтівки G36, які передали литовські бійці", - заявили в "Укроборонпромі".

Створення зброї на основі американської M16 повинне вирішити цю проблему.

M16 - модульна гвинтівка, що дозволить адаптувати її українську версію WAC-47 під різні калібри (5,45х39, 7,62х39, 5,56х45 NАТО) і боєприпаси (потужний патрон з дозвуковою кулею .458 SOCOM або 6.8 SPC II з високою кінетичною енергією і спинними властивостями). Можна буде встановлювати різні за довжиною стволи (10,5", 11,5", 14,5", 18" або 24").

"Укроборонпром" планує передати першу партію українських M16 у бойові підрозділи армії. Відгуки бійців дозволять внести необхідні зміни перед початком масового виробництва.

Концерн підкреслює, що зброю виготовлятимуть в Україні на основі ліцензій від уряду США. Перший дозвіл - для випробувань і оцінки - отримано в грудні 2016 року.

Нагадаємо, що державне підприємство "Укроборонсервіс" і американська Aeroscraft 3-го січня 2017 року підписали меморандум про співпрацю.