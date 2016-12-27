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"Укрзалізниці" дозволили підвищити тарифи, - Балчун

Тарифний комітет затвердив підвищення тарифів, - голова "УЗ"
Тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, яке було запропоноване "Укрзалізницею".
"Укрзалізниці" дозволили підвищити тарифи, - Балчун Фото: atn.ua

"Тарифний комітет затвердив підвищення тарифів", - заявив голова "УЗ" Войцех Балчун, виступаючи на підсумковій прес-конференції в Міністерстві інфраструктури.

В свою чергу, міністр інфораструктури Володимир Омелян, відповідаючи на запитання журналіста про підвищення тарифів на пасажирські перевезення зазначив, що він проти підвищення тарифів.

Як відомо, ПАТ "Укрзалізниця" заклало у план з капінвестицій підвищення в 2017 році тарифів на вантажоперевезення на 25%, на пасажирські перевезення – на 35%.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України очікує від голови правління Укрзалізниці Войцеха Бальчуна якнайшвидшого очищення компанії від корупційних схем, а також звіту про цільове використання коштів від підвищення залізничних тарифів у поточному році.

Варто відзначити, що на зимові свята "Укрзалізниця" призначила дев'ять додаткових поїздів.

 

 

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27 12 2016 20:22
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