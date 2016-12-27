"Укрзалізниці" дозволили підвищити тарифи, - Балчун
"Тарифний комітет затвердив підвищення тарифів", - заявив голова "УЗ" Войцех Балчун, виступаючи на підсумковій прес-конференції в Міністерстві інфраструктури.
В свою чергу, міністр інфораструктури Володимир Омелян, відповідаючи на запитання журналіста про підвищення тарифів на пасажирські перевезення зазначив, що він проти підвищення тарифів.
Як відомо, ПАТ "Укрзалізниця" заклало у план з капінвестицій підвищення в 2017 році тарифів на вантажоперевезення на 25%, на пасажирські перевезення – на 35%.
Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України очікує від голови правління Укрзалізниці Войцеха Бальчуна якнайшвидшого очищення компанії від корупційних схем, а також звіту про цільове використання коштів від підвищення залізничних тарифів у поточному році.
Варто відзначити, що на зимові свята "Укрзалізниця" призначила дев'ять додаткових поїздів.
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