"Укрзалізниці" дозволили підвищити тарифи, - Балчун

Тарифний комітет Міністерства інфраструктури затвердив підвищення тарифів, яке було запропоноване "Укрзалізницею".

"Тарифний комітет затвердив підвищення тарифів", - заявив голова "УЗ" Войцех Балчун, виступаючи на підсумковій прес-конференції в Міністерстві інфраструктури.

В свою чергу, міністр інфораструктури Володимир Омелян, відповідаючи на запитання журналіста про підвищення тарифів на пасажирські перевезення зазначив, що він проти підвищення тарифів.

Як відомо, ПАТ "Укрзалізниця" заклало у план з капінвестицій підвищення в 2017 році тарифів на вантажоперевезення на 25%, на пасажирські перевезення – на 35%.

Нагадаємо, що Міністерство інфраструктури України очікує від голови правління Укрзалізниці Войцеха Бальчуна якнайшвидшого очищення компанії від корупційних схем, а також звіту про цільове використання коштів від підвищення залізничних тарифів у поточному році.