CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до польського міста Холм у міжнародних залізничних касах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" розпочала реалізацію квитків з Ковеля в польське місто Холм
Вартість проїзду складатиме 203,24 грн
Фото: lviv-online.com
Поїзд №751/752 Ковель – Холм відправиться в перший рейс уже через тиждень, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
Вартість проїзду складатиме 203,24 грн. На маршруті курсуватиме рейковий автобус.
Залізничники аналізуватимуть попит на цей напрямок і за потреби залучатимуть інший рухомий склад.
Зазначається, що у планах "Укрзалізниці" - продовжити розвивати міжнародні сполучення не тільки з Польщею, а й з іншими країнами Європи.
Нагадаємо, що з 1-го серпня ПАТ "Укрзалізниця" планує відправити в перший рейс поїзд Львів – Краків.
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03 06 2017 17:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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