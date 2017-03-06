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"Укрзалізниця" розпочала реалізацію квитків з Ковеля в польське місто Холм

Вартість проїзду складатиме 203,24 грн
"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до польського міста Холм у міжнародних залізничних касах.
"Укрзалізниця" розпочала реалізацію квитків з Ковеля в польське місто Холм Фото: lviv-online.com

Поїзд №751/752 Ковель – Холм відправиться в перший рейс уже через тиждень, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Вартість проїзду складатиме 203,24 грн. На маршруті курсуватиме рейковий автобус.

Залізничники аналізуватимуть попит на цей напрямок і за потреби залучатимуть інший рухомий склад. 

Зазначається, що у планах "Укрзалізниці" - продовжити розвивати міжнародні сполучення не тільки з Польщею, а й з іншими країнами Європи.

Нагадаємо, що з 1-го серпня ПАТ "Укрзалізниця" планує відправити в перший рейс поїзд Львів – Краків.

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03 06 2017 17:17
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