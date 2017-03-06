"Укрзалізниця" розпочала реалізацію квитків з Ковеля в польське місто Холм

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків до польського міста Холм у міжнародних залізничних касах.

Поїзд №751/752 Ковель – Холм відправиться в перший рейс уже через тиждень, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Вартість проїзду складатиме 203,24 грн. На маршруті курсуватиме рейковий автобус.

Залізничники аналізуватимуть попит на цей напрямок і за потреби залучатимуть інший рухомий склад.

Зазначається, що у планах "Укрзалізниці" - продовжити розвивати міжнародні сполучення не тільки з Польщею, а й з іншими країнами Європи.

Нагадаємо, що з 1-го серпня ПАТ "Укрзалізниця" планує відправити в перший рейс поїзд Львів – Краків.