Упродовж тижня літаки НАТО супроводили 21 російський літак над Балтикою

Багато російських транспортників летіли з відключеними передавачами

Пілоти повітряної місії НАТО в країнах Балтії минулого тижня вісім разів піднімалися для розпізнавання та супроводження військових літаків Росії, що летіли над Балтійським морем, загальною кількістю 21.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на міноборони Литви.

"Міністерство оборони Литви в понеділок повідомило, що приблизно половина з цього числа були винищувачі, решта - транспортні та навіть пасажирські літаки", - йдеться в повідомленні.

Найбільше - 10 - російських літаків літакам НАТО довелося супроводжувати в четвер, для чого вони того дня тричі піднімалися в повітря.

Після початку російської агресії проти України війська НАТО все частіше фіксують провокативні дії російської авіації біля кордонів країн Балтії.

Нагадаємо, американські військово-повітряні сили перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.