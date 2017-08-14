ПОЛІТИКА НОВИНИПілоти повітряної місії НАТО в країнах Балтії минулого тижня вісім разів піднімалися для розпізнавання та супроводження військових літаків Росії, що летіли над Балтійським морем, загальною кількістю 21.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Упродовж тижня літаки НАТО супроводили 21 російський літак над Балтикою
Багато російських транспортників летіли з відключеними передавачами
Фото: arms-expo.ru
Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на міноборони Литви.
"Міністерство оборони Литви в понеділок повідомило, що приблизно половина з цього числа були винищувачі, решта - транспортні та навіть пасажирські літаки", - йдеться в повідомленні.
Найбільше - 10 - російських літаків літакам НАТО довелося супроводжувати в четвер, для чого вони того дня тричі піднімалися в повітря.
Після початку російської агресії проти України війська НАТО все частіше фіксують провокативні дії російської авіації біля кордонів країн Балтії.
Нагадаємо, американські військово-повітряні сили перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.
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