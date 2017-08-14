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Упродовж тижня літаки НАТО супроводили 21 російський літак над Балтикою

Багато російських транспортників летіли з відключеними передавачами
Пілоти повітряної місії НАТО в країнах Балтії минулого тижня вісім разів піднімалися для розпізнавання та супроводження військових літаків Росії, що летіли над Балтійським морем, загальною кількістю 21.
Упродовж тижня літаки НАТО супроводили 21 російський літак над Балтикою Фото: arms-expo.ru

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на міноборони Литви.

"Міністерство оборони Литви в понеділок повідомило, що приблизно половина з цього числа були винищувачі, решта - транспортні та навіть пасажирські літаки", - йдеться в повідомленні.

Найбільше - 10 - російських літаків літакам НАТО довелося супроводжувати в четвер, для чого вони того дня тричі піднімалися в повітря.

Після початку російської агресії проти України війська НАТО все частіше фіксують провокативні дії російської авіації біля кордонів країн Балтії.

Нагадаємо, американські військово-повітряні сили перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.

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