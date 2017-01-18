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Уряд відсторонив Заїку від виконання обов’язків керівника Держекоінспекції

Обов'язки голови відомства тимчасово покладено на Ігоря Яковлєва
Кабінет Міністрів України на засіданні 18 січня відсторонив від посади голову Держекоінспекції Андрія Заїку.
Уряд відсторонив Заїку від виконання обов’язків керівника Держекоінспекції Андрій Заїка. Фото: glavcom.ua

Про це у своєму Facebook написав міністр екології Остап Семерак. Таким чином, обов'язки голови відомства тимчасово покладено на першого заступника голови Ігоря Яковлєва, якого призначили на цьому ж засіданні.

Заїка очолює Державну екологічну інспекцію з травня 2015 року. Через декілька місяців після призначення Заїка отримав догану за те, що екоінспектори в Миколаївському та Одеському морських торговельних портах проводили несанкціоновані перевірки суден.

На початку січня 2017 року на прохання Семерака Кабінет Міністрів призначив службове розслідування щодо Заїки.

Держекоінспекція забезпечує реалізацію державної політики у здійсненні нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Нагадаємо, що у 2015 році тодішній міністр екології Ігор Шевченко подав на затвердження уряду кандидатуру Андрія Заїки на посаду голови Державної екологічної інспекції.

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