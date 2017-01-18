Уряд відсторонив Заїку від виконання обов’язків керівника Держекоінспекції
Про це у своєму Facebook написав міністр екології Остап Семерак. Таким чином, обов'язки голови відомства тимчасово покладено на першого заступника голови Ігоря Яковлєва, якого призначили на цьому ж засіданні.
Заїка очолює Державну екологічну інспекцію з травня 2015 року. Через декілька місяців після призначення Заїка отримав догану за те, що екоінспектори в Миколаївському та Одеському морських торговельних портах проводили несанкціоновані перевірки суден.
На початку січня 2017 року на прохання Семерака Кабінет Міністрів призначив службове розслідування щодо Заїки.
Держекоінспекція забезпечує реалізацію державної політики у здійсненні нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Нагадаємо, що у 2015 році тодішній міністр екології Ігор Шевченко подав на затвердження уряду кандидатуру Андрія Заїки на посаду голови Державної екологічної інспекції.
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