В анексованому Криму запустили флешмоб "Мусульмани - не терористи"

Діти та дорослі фотографуються з табличкою "Мусульмани не терористи", на якій також присутні фотографії затриманих кримських татар, інформує Hromadske.

Потім надсилають на Facebook-сторінку громадської організації "Кримська солідарність", яка їх оприлюднює.



Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Сьогодні, 24 грудня, у Північно-Кавказькому окружному суді російського Ростова-на-Дону відбудеться заключне засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (бахчисарайська група).

Раніше IPress.ua повідомляв, що Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону в середу оголосив вирок чотирьом кримським мусульманам у так званій "справі "Хізб ут-Тахріру".

Нагадаємо, що кримським імамам натякнули, що традиційні домашні обряди будуть поза законом.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу народний депутат фракції БПП Рефат Чубаров вважає, що окупованому Криму загрожує повна "зачистка" території до стандартів "русского мира".

"Хізб ут-Тахрір" - міжнародна мусульманська політична організація. Її офіційно декларованою метою є встановлення ісламської держави і мусульманського способу життя. Ця організація заборонена в Росії, Казахстані та Німеччині, а в Україні й інших державах вона може діяти легально.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" 2003 року, включивши її у список 15 об'єднань, названих терористичними.