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В Арабських Еміратах масштабне ДТП: більше 20 осіб постраждали

Зазначається, що аварія сталася через погану видимість на дорозі, викликану туманом
В столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі у вівторок 6 лютого сталося масштабне ДТП за участю 44 автомобілів, в результаті чого поранення отримали 22 людини.
В Арабських Еміратах масштабне ДТП: більше 20 осіб постраждали Фото: twitter.com/ADPoliceHQ/

Про це повідомляє Khaleej Times з посиланням на поліцію Абу-Дабі.

"22 людини отримали поранення в результаті аварії, учасниками якої у вівторок на вулиці Шейха Мухаммеда бен Рашида (дорога Абу-Дабі-Дубай) стали 44 автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварія сталася через погану видимість на дорозі, викликану туманом.

Згідно із заявою поліції, двоє постраждалих зазнали серйозних травм у аварії. Двоє інших отримали поранення середнього ступеня важкості, ще 18 отримали незначні травми.

Дорога тимчасово була заблокована, пише видання.

Нагадаємо, в Естонії мікроавтобус з шістьма людьми провалився під лід, четверо осіб вірогідно загинули.

 

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06 02 2018 19:43
ТЕГИ: аварія, ДТП, ОАЕ
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