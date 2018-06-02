CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі у вівторок 6 лютого сталося масштабне ДТП за участю 44 автомобілів, в результаті чого поранення отримали 22 людини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Арабських Еміратах масштабне ДТП: більше 20 осіб постраждали
Зазначається, що аварія сталася через погану видимість на дорозі, викликану туманом
Фото: twitter.com/ADPoliceHQ/
Про це повідомляє Khaleej Times з посиланням на поліцію Абу-Дабі.
"22 людини отримали поранення в результаті аварії, учасниками якої у вівторок на вулиці Шейха Мухаммеда бен Рашида (дорога Абу-Дабі-Дубай) стали 44 автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аварія сталася через погану видимість на дорозі, викликану туманом.
Згідно із заявою поліції, двоє постраждалих зазнали серйозних травм у аварії. Двоє інших отримали поранення середнього ступеня важкості, ще 18 отримали незначні травми.
Дорога тимчасово була заблокована, пише видання.
Нагадаємо, в Естонії мікроавтобус з шістьма людьми провалився під лід, четверо осіб вірогідно загинули.
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06 02 2018 19:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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