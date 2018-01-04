CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЩонайменше десятеро осіб загинуло при обваленні чотириповерхового готелю 31 березня в індійському місті Індаур.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Індії обвалився готель: загинуло десятеро осіб
Однією з причин події називають автомобіль, який врізався в будівлю
Фото: Asian Age
Наразі рятувальники займаються розбором завалів і пошуком тих, хто зник, повідомляє Asian Age.
Будинок, в якому розташовувалися готель на 25 номерів, лаундж-бар і кілька магазинів, впав близько 21:20.
Однією з причин події називають автомобіль, який врізався в будівлю. Проте офіційного підтвердження поки немає.
Нагадаємо, що у столиці Грузії на станції метро "Варкетілі" обвалилася стеля, в результаті 14 осіб постраждали.
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01 04 2018 11:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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