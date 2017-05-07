В Італії священик заманює людей до церкви безкоштовним вином і чіпсами

Італійський священик придумав новий спосіб як заманити прихожан у свою церкву.

Він пропонує всім охочим відвідати церкву і скуштувати безкоштовного вина і чіпсів, повідомляє The Telegraph.

Незвичайну ініціативу запропонував отець Джанфранко Форментона, священик в церкві Сан-Мартіно в селі Тріньяно в Умбрії. Про це він оголосив на своїй сторінці у Facebook.

"Увага! З неділі, 2 липня, всі парафіяни нашої церкви зможуть спробувати вино і чіпси", - написав священик.

Також церква була обладнана кондиціонером, що цілком доречно в цю пору року в Італії. Крім служб, церква доступна для "зустрічей, конференцій і навіть днів народжень".

Парафіянам пропонують оцінити вино, яке пропонує святий отець. Воно створене в цьому регіоні і вважається дуже якісним, у Великобританії воно навіть конкурує з винами з Шампані.

Священик був вражений, коли його ініціативу підхопили деякі італійські газети. Він написав у своєму профілі після цього: "Уся ця метушня через безкоштовне вино і чіпси?".

Нагадаємо, що Російська православна церква почала виноробний проект - її дочірня компанія висадила виноградники в селищі Дивноморське Краснодарського краю на узбережжі Чорного моря.