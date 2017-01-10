В КНДР підписання Трампом санкцій назвали "актом самогубства"
З такою заявою виступив Північнокорейський Комітет за мир в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що виконує функції зв'язку між двома країнами на Корейському півострові, інформує NHK World.
Комітет засудив президента США Дональда Трампа за те, що він підписав указ про накладення санкцій проти міжнародних банків і компаній, які ведуть бізнес з КНДР.
Він також засудив польоти бомбардувальників В-1 та інших американських військових літаків в міжнародному повітряному просторі над водами на схід від північнокорейського узбережжя.
Комітет назвав такі дії "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".
Нагадаємо, 27 вересня Сполучені Штати розширили санкційний список проти Північної Кореї, додавши вісім банків та більше двох десятків громадян.
Раніше президент Дональд Трамп попередив Північну Корею, що будь-який удар США буде "руйнівним" для Пхеньяна.
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