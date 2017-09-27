Трамп заявив, що США можуть завдати по КНДР "руйнівного" удару

При цьому Трамп зазначив, що застосування силового варіанту вирішення проблеми не є першим для Вашингтона

Президент Дональд Трамп попередив Північну Корею, що будь-який удар США буде "руйнівним" для Пхеньяна.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому Трамп зазначив, що застосування силового варіанту вирішення проблеми не є першим для Вашингтона.

"Ми повністю підготовлені до другого варіанту (застосування сили), а не до кращого варіанту. Але якщо ми приймемо цей варіант, це буде руйнівним, я можу вам сказати, що це є руйнівним для Північної Кореї. Це називається військовим варіантом. Якщо нам доведеться, ми приймемо цей варіант", - заявив Трамп.

Відзначимо, що північнокорейський сайт DPRK Today опублікував відеоролик, на якому показано нібито "знищення" американських літаків і авіаносця.

Нагадаємо, що глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатах після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим".

Президент США Дональд Трамп не забарився з відповіддю та різко відреагував на погрози глави МЗС КНДР Лі Йонг Хо на Генеральній Асамблеї ООН.

"Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленької людини-ракети (Кім Чен Ина - ред), їм настане кінець", - написав Трамп у Twitter.