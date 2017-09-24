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КНДР заявила про "неминучість ракетного удару по США": Трамп пригрозив знищенням

МЗС КНДР звинувачує Трампа в конфлікті
Північна Корея та США обмінялися "люб'язними" погрозами на адресу одне одного.
КНДР заявила про "неминучість ракетного удару по США": Трамп пригрозив знищенням Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глава північнокорейського МЗС Лі Йонг Хо заявив, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, що ракетний удар по Сполучених Штатахловами після погроз Дональда Трампа на адресу Північної Кореї "став неминучим", повідомляє DW.com.

Міністр запевнив, що його країна здійснить "нещадні, превентивні заходи", якщо Вашингтон спробує "обезголовити" керівництво або збройні сили КНДР.

"Ніхто, крім самого Трампа, не винен в цій самовбивчій місії", - заявив Лі йонг Хо, пригрозивши Вашингтону "візитом ракет на територію США".

Президент США Дональд Трамп не забарився з відповіддю та різко відреагував на погрози глави МЗС КНДР Лі Йонг Хо на Генеральній Асамблеї ООН.

"Щойно почув виступ міністра закордонних справ Північної Кореї в ООН. Якщо він озвучує думки маленької людини-ракети (Кім Чен Ина - ред), їм настане кінець", - написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, що американські бомбардувальники пролетіли в міжнародному просторі на схід від узбережжя Північної Кореї.

Додамо, що Вашингтон розгорне у Південній Кореї збройні сили стратегічного призначення, про що домовилися президент США Дональд Трамп і глава Південної Кореї Мун Чже Ін під час зустрічі у Нью-Йорку.

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