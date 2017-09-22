США розгорнуть у Південній Кореї стратегічні озброєння

Вашингтон розгорне сили стратегічного реагування на самому Корейському півострові і навколо нього

Вашингтон розгорне у Південній Кореї збройні сили стратегічного призначення, про що домовилися президенти США Дональд Трамп і Південної Кореї Мун Чже Ін під час зустрічі у Нью-Йорку

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відзначається, що президенти двох країн під час зустрічі обговорили питання, пов’язані з ядерними випробуваннями Північної Кореї. Трамп і Мун Чже Ін погодилися щодо необхідності тиску на Пхеньян задля ядерного роззброєння КНДР.

Вашингтон розгорне сили стратегічного реагування на самому Корейському півострові і навколо нього. Склад американських збройних сил при цьому буде змінюватися. США також нададуть допомогу Сеулу у поставках і розробці військової техніки для армії Південної Кореї.

Трамп і Мун Чже Ін продовжать консультації щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові у листопаді, під час візиту президента США до Сеула.

Нагадаємо, що у вівторок, 19 вересня, Дональд Трамп сказав, що в разі загрози Сполучені Штати цілком знищать Північну Корею, і назвав її керівника "ракетником", який рухається до самогубства. Ці слова стали найбільш прямою загрозою застосування військової сили щодо КНДР, яка провела 3 вересня шосте та найбільше ядерне випробування. У відповідь Кім Чен Ин пообіцяв Трампу "результат, який перевершить його очікування", не уточнивши, які саме кроки маються на увазі.

Корейський міністр закордонних справ Лі Ен Хо пізніше сказав, що "можливо, ми розглянемо проведення історичного випробування водневої бомби над Тихим океаном".