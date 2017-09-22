КНДР лякає новим випробуванням водневої бомби

Північна Корея може розглянути можливість випробування водневої бомби в Тихому океані.

Про це заявив міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йонг Хо, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

"Це може бути найпотужніший вибух водневої бомби в Тихому океані", - сказав Лі Йонг Хо.

"Ми не маємо уявлення про те, які саме заходи можуть бути ужиті, оскільки наказ віддає Кім Чен Ин", - додав він.

Таку заяву було зроблено після виступу президента США Дональда Трампа в ООН, під час якого він висловив бажання "повністю знищити" Північну Корею, якщо вона загрожуватиме Сполученим Штатам та їхнім союзникам.

У свою чергу, як повідомляє Reuters, північно-корейський лідер Кім Чен Ин назвав Трампа "душевнохворим" і присягнувся змусити його дорого заплатити за погрозу знищити його країну.

За його словами, КНДР розгляне "найвищий рівень жорстких контрзаходів в історії" проти Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.