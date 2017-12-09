Радбез ООН проголосував на за нові санкції проти КНДР

Рада безпеки ООН одноголосно підтримала посилення санкцій проти Північної Кореї.

Санкції, зокрема, включають заборону на експорт текстилю та обмеження щодо імпорту сирої нафти, передає Reuters.

Раніше повідомлялося, що початковий проект санкцій був ослаблений.

Раніше США підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає введення ембарго на поставки нафти в Північну Корею і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Ина.

Як повідомляв iPress.ua, минулого місяця президент Ірану Хасан Рухані заявив, що його країна може відмовитися від своєї ядерної угоди зі світовими державами "протягом декількох годин", в разі введення Штатами нових санкцій.

Раніше Іран повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.