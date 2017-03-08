У відповідь на санкції США Іран підготував 16 контрзаходів
"Ми вважаємо, що ядерну угоду порушено, і ми будемо реагувати", - заявив заступник міністра закордонних справ Аббас Арагчі після повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп підписав законодавство про нові санкції, повідомляє Daily Sabah.
Арагчі заявив, що Іран підготував перелік із 16 заходів, які Іран застосує проти дій Сполучених Штатів.
Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ не розкрив деталі заходів, проте сказав, що деякі з них спрямовані на "покращення" Збройних сил Ірану.
Раніше міністр закордонних справ Ірану розкритикував рішення США про введення нових санкцій проти Ірану, заявивши, що Тегеран піднімає питання про порушення Вашингтоном ядерної угоди 2015 року, відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA).
Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.
Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що його країна готова співпрацювати з РФ, Іраном і КНДР після запровадження санкцій.
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