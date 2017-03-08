Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У відповідь на санкції США Іран підготував 16 контрзаходів

Деякі з них спрямовані на "покращення" Збройних сил Ірану.
Іран, який вважає, що нові санкції США порушують ядерну угоду зі світовими державами, повідомив про підготовку 16 заходів проти дій США.
У відповідь на санкції США Іран підготував 16 контрзаходів Фото: з вільних джерел

"Ми вважаємо, що ядерну угоду порушено, і ми будемо реагувати", - заявив заступник міністра закордонних справ Аббас Арагчі після повідомлень про те, що президент США Дональд Трамп підписав законодавство про нові санкції, повідомляє Daily Sabah.

Арагчі заявив, що Іран підготував перелік із 16 заходів, які Іран застосує проти дій Сполучених Штатів.

Повідомляється, що заступник міністра закордонних справ не розкрив деталі заходів, проте сказав, що деякі з них спрямовані на "покращення" Збройних сил Ірану.

Раніше міністр закордонних справ Ірану розкритикував рішення США про введення нових санкцій проти Ірану, заявивши, що Тегеран піднімає питання про порушення Вашингтоном ядерної угоди 2015 року, відомої як Спільний всеосяжний план дій (JCPOA).

Нагадаємо, більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.

Згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що його країна готова співпрацювати з РФ, Іраном і КНДР після запровадження санкцій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 08 2017 16:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.