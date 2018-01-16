У Лондоні відкрилось нове посольство США, яке Трам вважає "занадто дорогим"
Про це повідомляє Associated Press.
Американські посадовці кажуть, що нове посольство коштувало 1 мільярд доларів (1,38 мільярда фунтів) і було повністю профінансоване грошима, отриманими від продажу інших державних об'єктів США в Лондоні.
Нова будівля у формі куба майже вдвічі більша за попереднє приміщення посольства. Вона стала найдорожчою будівлею посольства, коли-небудь побудованою Сполученими Штатами.
Посол США у Британії Роберт Джонсон назвав нове енергоефективне приміщення посольства "вдалою покупкою". За його словами, посольство, у якого немає огорожі по периметру, є як гостинним, так і безпечним.
Відзначається, що офіційне відкриття об'єкта відбулось без жодних церемоній.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків