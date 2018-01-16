У Лондоні відкрилось нове посольство США, яке Трам вважає "занадто дорогим" Американські посадовці кажуть, що нове посольство коштувало 1 мільярд доларів

У Лондоні вперше відкрило свої двері для публіки нове посольство США, яке президент Дональд Трамп минулого тижня розкритикував як занадто дороге та із поганим розташуванням.

Фото: АР/Matt Dunham

Про це повідомляє Associated Press. Американські посадовці кажуть, що нове посольство коштувало 1 мільярд доларів (1,38 мільярда фунтів) і було повністю профінансоване грошима, отриманими від продажу інших державних об'єктів США в Лондоні. Нова будівля у формі куба майже вдвічі більша за попереднє приміщення посольства. Вона стала найдорожчою будівлею посольства, коли-небудь побудованою Сполученими Штатами. Посол США у Британії Роберт Джонсон назвав нове енергоефективне приміщення посольства "вдалою покупкою". За його словами, посольство, у якого немає огорожі по периметру, є як гостинним, так і безпечним. Відзначається, що офіційне відкриття об'єкта відбулось без жодних церемоній.

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