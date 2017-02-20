В Нью-Йорку помер Чуркін

Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер у віці 64 років.

"МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-Йорку помер Постійний Представник Російської Федерації при ООН В.І.Чуркін. Висловлюємо рідним і близьким Віталія Івановича Чуркіна глибокі співчуття", - йдеться в офіційному повідомленні на сайті МЗС Росії.

21 лютого Віталію Чуркіну мало виповнитися 65 років.

На посаду постійного представника Росії при ООН Віталій Чуркін був призначений 8 квітня 2006 року.