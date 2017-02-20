CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПостійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер у віці 64 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Нью-Йорку помер Чуркін
Чуркін помер на робочому місці
Віталій Чуркін. Фото: AFP
"МЗС Росії з глибоким сумом повідомляє, що 20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-Йорку помер Постійний Представник Російської Федерації при ООН В.І.Чуркін. Висловлюємо рідним і близьким Віталія Івановича Чуркіна глибокі співчуття", - йдеться в офіційному повідомленні на сайті МЗС Росії.
21 лютого Віталію Чуркіну мало виповнитися 65 років.
На посаду постійного представника Росії при ООН Віталій Чуркін був призначений 8 квітня 2006 року.
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