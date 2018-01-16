В ОРДЛО не гарантують безпеку під час ремонту обладнання Vodafone
"Так, станом на 16.01.2018 з боку української сторони виконано усі процедурні кроки щодо забезпечення початку робіт для відновлення працездатності пошкодженого обладнання мобільного оператора Vodafone Україна та надано необхідні гарантії безпеки їх проведення", - повідомила українська сторона СЦКК на сторінці прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що ці питання вирішуються за сприяння української сторони СЦКК, штабу АТО та СММ ОБСЄ в Україні.
"Разом з тим, процес вирішення цієї проблеми зі сторони ОРДО перебуває на "нульовому" рівні: гарантії безпеки з боку НЗФ ОРДО, необхідні на час проведення ремонтних робіт, відсутні", - розповіли в СЦКК.
Водночас там повідомили, що небажання ватажків ОРДЛО почати роботу над відновленням пошкодженого обладнання маскується "масованими інформаційними "вкидами" та поширенням у підконтрольних їм ЗМІ інформації, що звинувачує українську сторону у неспроможності та небажанні проведення зазначених ремонтних робіт".
В СЦКК додають, що станом на 16.01.2018 до української сторони СЦКК надійшло 27 заявок на проведення ремонтно-відновлювальних робі на об’єктах інфраструктури Донецької області різного характеру.
З них українська сторона планово погодила 20 заявок, (решту задовольнять у відповідні терміни) та надала необхідні гарантії безпеки з боку штабу АТО.
Однак з боку ОРДЛО з відповідними безпековими гарантіями погоджена лише ОДНА заявка.
Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.
"Радіо Свобода" з посиланням на керівника операторського відділу зі зв'язків з громадськістю компанії Vodafone Вікторію Рубан повідомляло, що Спільний центр по контролю і координації (СЦКК) прийняв до розгляду звернення Vodafone про доступ до ушкодженого кабелю, через який зник зв'язок на непідконтрольною території Донбасу.
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